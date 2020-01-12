Роспотребнадзор проверит детсад в Челябинске, где произошло массовое отравление
В конце минувшей недели сразу несколько родителей, которые водят детей в садик № 444 на Северо-Западе Челябинска, обратились за медпомощью. Дошколята пожаловались на боль в животе с сопутствующими отравлению симптомами. Проверку садика проведет Роспотребнадзор.
— Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, организован в полном объеме комплекс противоэпидемических мероприятий: дезинфекция помещений детского сада, активное выявление больных, наблюдение за контактными, замена бригады работников пищеблока, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.
Родители сообщили КП-Челябинск, что в конце недели детям давали котлеты и суп с тушенкой. На одно из блюд и грешат взрослые.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU