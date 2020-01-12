Роспотребнадзор проверит детсад в Челябинске, где произошло массовое отравление

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:48:52+03:00

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В конце минувшей недели сразу несколько родителей, которые водят детей в садик № 444 на Северо-Западе Челябинска, обратились за медпомощью. Дошколята пожаловались на боль в животе с сопутствующими отравлению симптомами. Проверку садика проведет Роспотребнадзор.

— Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, организован в полном объеме комплекс противоэпидемических мероприятий: дезинфекция помещений детского сада, активное выявление больных, наблюдение за контактными, замена бригады работников пищеблока, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Родители сообщили КП-Челябинск, что в конце недели детям давали котлеты и суп с тушенкой. На одно из блюд и грешат взрослые.

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ИСТОЧНИК KP.RU