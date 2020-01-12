«Трактор» после матча с ХК «Сочи» поднялся с последнего места

12 Янв. 2020 2020-01-12T18:17:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Черно-белые заработали очко во встрече с «леопардами» 12 января. Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2. А в серии послематчевых буллитов успешнее оказались сочинцы — 3:2. Это означает, что «Трактор» заработал одно очко, и это позволило челябинцам наконец-то переместиться с последнего 12-го места в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ на 11-е. «Медведи» имеют 41 очко в активе. Столько же сколько и у «Амура», который замыкает таблицу Востока.

От заветной восьмерки, дающей право играть в розыгрыше Кубка Гагарина, «Трактор» отделяет девять очков. Челябинцы, между тем, сыграли больше почти всех своих основных соперников в регулярном чемпионате, и это еще больше осложняет выполнение задачи выхода в розыгрыш плей-офф.

А сама игра с ХК «Сочи» напоминала «качели». «Трактор» открыл счет (гол — Томаш Гика). Гости сравняли в том же первом периоде. Далее челябинцы снова вышли вперед. Шайба снова на счету Гики. Сочинцы сравняли. А потом дело дошло до серии буллитов. Итог 2:3 — поражение «Трактора» и очков в актив.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU