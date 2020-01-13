2020-01-13T05:40:12+03:00
Общество

«Злая шутка?»: слепым подарили билеты в кино в Челябинской области

Новогодний презент обсуждают в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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«Злая шутка?»: слепым подарили билеты в кино в Челябинской области«Злая шутка?»: слепым подарили билеты в кино в Челябинской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жительница Златоуста рассказала об инциденте в группе «ВКонтакте». Ее мама состоит в Обществе слепых. Оно и подарило своим подопечным билеты в кино.

— Не понимаю: это была шутка или просто издевательство над людьми? Мне, честное слово, до слез их жалко. Они, конечно, сказали спасибо за такой подарок, но отдали его родным. Мама отдала свои билеты племяннице. Почти все, кто состоит в Обществе слепых, полностью незрячие. Только пара человек немного видит, но и им кино не посмотреть. Некоторые обиделись. Ведь есть люди, которые не так давно стали инвалидами по зрению, и еще не привыкли к своему новому образу жизни, — рассказала Наталья паблику «ЧП ДТП Златоуст».

Странный подарок вызвал спор среди пользователей соцсети.

— Что безногому скакалку подарить! Абсурд полнейший! — прокомментировала Екатерина Голубенко.

— Я инвалид по зрению, но с удовольствием хожу в кино. Правда, не одна. Если что не понимаю, спрашиваю. Интересно слушать и представлять, — объяснила Анна Макарова-Камалеева. — Мы также, как и все, печем пироги, путешествуем, ходим в театры, пользуемся телефонами и компьютерами с помощью специальной говорящей программы. Мы такие же люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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