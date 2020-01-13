Смелый таксист из Магнитогорска вместо указанного адреса привез пассажиров в полицию
Работа таксиста и опасна. и трудна. Есть риск откатать смену и остаться без заработанных денег.
— Двое пассажиров лет 25 от роду пытались за проезд в такси расплатиться этой фитюлькой (на фото — игрушечные деньги «дубли» — прим. автора). Хотели получить сдачу 1900 рублей. Вместо дома привез в РОВД на Рубинштейна. Даже если материал отказной, думаю, голову им там сделают, — поделился таксист в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
Мужчина не захотел называть имя. Но в подтверждение своих слов предоставил фото фальшивых денег, которыми с ним пытались расплатиться, и талон-уведомление, полученное в полиции.
Вот такой купюрой пытались расплатиться пассажиры. "Д" исправлена на "Р". Фото: vk.com/magnitkacity
— Молодец! Не каждый осмелится так поступить! — комментируют пользователи соцсети.
А другие таксисты написали, что их постоянно так пытаются обмануть. Особенно вечером, когда в машине плохо видно, какие деньги берешь.
оОтметим, что попытка выдать такую «открытку» за настоящую купюру попадает под статью Уголовного Кодекса также, как и реализация поддельных денег.
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ИСТОЧНИК KP.RU