Предприниматель брызнул перцовым баллончиком в глаза посетителю торгового центра в Магнитогорске
Вечером 6 января в ТЦ «Мост» один из работников торговли распылил жгучую смесь в лицо посетителя. Предпринимателю не понравилось само нахождение человека в торговом центре. Это был бомж.
— Хочу отметить, что от него не воняло, он был нормально одет, не грязный — в общем, не вызывал отвращения. Кто-то вызвал скорую. Бедолагу увезли. Он вообще не ориентировался в пространстве и от боли в глазах не мог пошевелиться. Почему некоторые люди — такие изверги?! Охранник подошел к предпринимателю и сказал: «Ты не мог что ли ко мне обратиться? Я бы его выпроводил!» — написал очевидец происшествия в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
Пользователи соцсети поддержали автора поста.
— Да хоть и бомж, кто вообще давал право так поступать с ним?! — возмутились люди.
Они беспокоились, что у пострадавшего мог случиться ожог глаз. Но все обошлось. В комментариях написали, что после этого инцидента его уже встречали на улице, со зрением все в порядке.
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ИСТОЧНИК KP.RU