Готовимся к ШОС и БРИКС: челябинцев удивила странная надпись на остановочном комплексе
Челябинск готовится встретить иностранных гостей на международные форумы ШОС и БРИКС. Поэтому названия остановок переводятся на английский язык.
На улице Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе, где расположен кинотеатр «Россия», люди обнаружили надпись: «Rossiya cinema», которая их, мягко говоря, удивила.
— Вот такую остановку установили в Металлургическом районе нашего города. Друзья, вы что-нибудь необычное заметили? — спрашивает местный житель в соцсетях.
Название кинотеатра — слово «Россия» — написали транслитом, а само учреждение — кинотеатр — перевели на английский. По мнению челябинцев, получилась настоящая ерунда.
Пост вызвал около сотни комментариев. Самыми популярными оказались пояснения знатока перевода и протокола:
— Russia — название государства, «Россия» — собственное имя кинотеатра, поэтому не подлежит переводу — только транслит 'Rossiya'. Кто в шоке — учите языки и правила языкового перевода, — написал пользователь Фархад Ахметов.
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ИСТОЧНИК KP.RU