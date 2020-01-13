2020-01-13T08:00:19+03:00
Общество

Готовимся к ШОС и БРИКС: челябинцев удивила странная надпись на остановочном комплексе

На какой язык перевели название остановки
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Остановочный комплекс Кинотеатр "Россия" в Челябинске на транслите. Фото из группы VK "Типичный Челябинск".Остановочный комплекс Кинотеатр "Россия" в Челябинске на транслите. Фото из группы VK "Типичный Челябинск".
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Челябинск готовится встретить иностранных гостей на международные форумы ШОС и БРИКС. Поэтому названия остановок переводятся на английский язык.

На улице Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе, где расположен кинотеатр «Россия», люди обнаружили надпись: «Rossiya cinema», которая их, мягко говоря, удивила.

— Вот такую остановку установили в Металлургическом районе нашего города. Друзья, вы что-нибудь необычное заметили? — спрашивает местный житель в соцсетях.

Название кинотеатра — слово «Россия» — написали транслитом, а само учреждение — кинотеатр — перевели на английский. По мнению челябинцев, получилась настоящая ерунда.

Пост вызвал около сотни комментариев. Самыми популярными оказались пояснения знатока перевода и протокола:

— Russia — название государства, «Россия» — собственное имя кинотеатра, поэтому не подлежит переводу — только транслит 'Rossiya'. Кто в шоке — учите языки и правила языкового перевода, — написал пользователь Фархад Ахметов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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