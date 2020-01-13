«Скорая ехала дольше часа»: случайные свидетели аварии пытались спасти пострадавших в Челябинской области

13 Янв. 2020 2020-01-13T06:51:14+03:00

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Житель Челябинска Владимир Филиппов рассказал на своей странице в ВК о жуткой аварии на дороге Мисяш рядом с выездом на М5. ДТП произошло 8 января. Двое мужчин стояли на трассе позади своей машины — вытаскивали ее с обочины. В этот момент в них влетел другой автомобиль.

ДТП на трассе. Фото: Владимир Филиппов.

— Скорая ехала очень медленно. Прибыла одна бригада, и стала заниматься пострадавшим с открытым переломом ноги. На другого, которому полностью оторвало ногу, почти не обращали внимания. Второй бригады скорой помощи бедолага ждал больше часа. Сотрудники МЧС занимались отключение аккумулятора. После наших просьб достали носилки и переложили замерзающего пострадавшего на них, — рассказывает Владимир. — Моя жена — медик. Именно она предложила остановиться и оказывала первую помощь пострадавшему. А еще у нас с собой были два термоодеяла — пригодились.

Однако, необратимых последствий трагедии избежать не удалось. Пострадавший, которому оторвало ногу, скончался на следующий день.

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ИСТОЧНИК KP.RU