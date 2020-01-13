2020-01-13T07:38:25+03:00
Общество

В Челябинске китайские туристы оставили загадочный отзыв в кафе

Понравился ли гостям вкус супа из съедобного стакана
Антонина СНЕГУРЕНКО
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В заведении, где подается суп вместе со съедобным стаканом, китайские туристы оставили отзыв. Фото: инстаграм кафе "Супкультура"В заведении, где подается суп вместе со съедобным стаканом, китайские туристы оставили отзыв. Фото: инстаграм кафе "Супкультура"
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В Челябинске хозяева заведения общепита «Супкультура» гадают: что же написали китайские гости в книге отзывов. В этом кафе суп подают прямо в съедобном стакане. И обратились за помощью к переводчикам через свой аккаунт в Инстаграме:

— Вот такой отзыв оставили нам наши иностранные гости. Может, кто-нибудь сможет нам помочь перевести? — написал Константин Цыганков.

soupculture74soupculture74
Вот такой отзыв оставили нам наши иностранные гости Может кто-нибудь сможет нам помочь перевести?) #soupculture74 #супкультура74 #супкультурачелябинск Энтузиастов Цвиллинга, 53 Ежедневно с 11 до 21 либо до последнего супа (после 19 часов, пожалуйста, уточняйте наличие супов по телефону или пишите в директ )
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Несколько десятков переводов получили в ответ от посетителей общепита.

Были шутливые:

— Думаю, там написано: «Спасибо за вкусный супчик!»

— Слово из 5 букв или 5 слов или 5 предложений.

— Жаль, у нас на родине нет Супкультуры!

Но знатоки помогли понять суть замысловатой надписи из иероглифов. Хотя в едином мнении они тоже не сошлись:

— Если дословно, то «мы с удовольствием насладились», — ответил пользователь dm.bochagov.

— Ну, я бы поспорил с переводом выше, дословно это — «действительно интересно», и не стал бы утверждать что это традиционный китайский, так как в упрощенном такое же написание, — написал iglebtoseeyou.

— Написано, что «очень интересно», то ли вкус, то ли концепция, — поставил точку в споре theaircraft.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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