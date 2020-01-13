В Челябинске китайские туристы оставили загадочный отзыв в кафе
В Челябинске хозяева заведения общепита «Супкультура» гадают: что же написали китайские гости в книге отзывов. В этом кафе суп подают прямо в съедобном стакане. И обратились за помощью к переводчикам через свой аккаунт в Инстаграме:
— Вот такой отзыв оставили нам наши иностранные гости. Может, кто-нибудь сможет нам помочь перевести? — написал Константин Цыганков.
Несколько десятков переводов получили в ответ от посетителей общепита.
Были шутливые:
— Думаю, там написано: «Спасибо за вкусный супчик!»
— Слово из 5 букв или 5 слов или 5 предложений.
— Жаль, у нас на родине нет Супкультуры!
Но знатоки помогли понять суть замысловатой надписи из иероглифов. Хотя в едином мнении они тоже не сошлись:
— Если дословно, то «мы с удовольствием насладились», — ответил пользователь dm.bochagov.
— Ну, я бы поспорил с переводом выше, дословно это — «действительно интересно», и не стал бы утверждать что это традиционный китайский, так как в упрощенном такое же написание, — написал iglebtoseeyou.
— Написано, что «очень интересно», то ли вкус, то ли концепция, — поставил точку в споре theaircraft.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU