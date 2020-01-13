2020-01-13T09:08:16+03:00
Общество

На Крещение в Челябинске нарежут шесть купелей

Окунуться в студеную воду можно будет в ночь на 19 января
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске готовятся встретить праздник Крещение.В Челябинске готовятся встретить праздник Крещение.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С 22.00 18 января до 17.00 19 января челябинцы окунуться в крещенскую воду в шести купелях:

1. поселок Сосновка на Шершнях. Улица Красных казаков, неподалеку от Храма святых апостолов Петра и Павла.

2. поселок Смолино:

— Богоявленский мужской монастырь (на базе храма в честь иконы Божьей матери «Утоли моя печали»). Адрес: ул Электровозная, 5а.

— озеро Смолино, пляж отеля «Смолинопарк». Адрес: п. Смолино, ул. Чапаева, 114.

3. Пляж «Западный», у плотины на Шершнях. Ориентир: неподалеку от храма всех святых.

4. На Первом озере, переулок Мамина, 1а.

5. Пляж Восточный берег на Первом озере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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