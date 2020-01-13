2020-01-13T08:48:36+03:00
Общество

На неубранный снег во дворах челябинцы могут пожаловаться в соцсетях

Об этом заявили в мэрии Челябинска
Андрей АНТОНОВ
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В Челябинске можно пожаловаться на уборку снега через соцсети.В Челябинске можно пожаловаться на уборку снега через соцсети.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Если в вашем дворе барханы грязного сбитого снега, пожалуйтесь на ленивых коммунальщиков городским властям. В социальной сети «ВКонтакте», в группе «Администрация Челябинска» создана ветка для обсуждения важной темы.

За новогодние праздники в Челябинске на неубранный во дворах снег пожаловались 40 человек. Об этом 13 января заявил замглавы города по УЖКХ Александр Астахов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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