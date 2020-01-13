2020-01-13T09:13:13+03:00
Общество

В челябинской мэрии год начали с кадровых перестановок

Назначены три временно исполняющих обязанности
Антонина СНЕГУРЕНКО
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На аппаратном совещании в мэрии Челябинска объявили о кадровых перестановках.На аппаратном совещании в мэрии Челябинска объявили о кадровых перестановках.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Глава города Челябинска Наталья Котова продолжает кадровые перестановки. Об этом стало известно на аппаратном совещании.

В понедельник, 13 января, по собственному желанию уволился начальник управления информатизации администрации города Виталий Некрасов. Алексей Якучик будет временно руководить структурой. Ранее он занимал должность начальника отдела.

Игорь Виноградов, управляющий делами администрации города, также уволен. Вместо него к исполнению обязанностей приступил Денис Мешавкин. До назначения работал заместителем управделами.

Также мэр Наталья Котова напомнила, что после ухода Сергея Репринцева обязанности председателя комитета градостроительства и архитектуры города исполняет Сергей Самсонов. Он был заместителем председателя комитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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