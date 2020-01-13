В Челябинске появился сервис, в котором каждый может отслеживать выбросы

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:18:31+03:00

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Министерство экологии Челябинской области запустило сервис, где жители южноуральской столицы смогут следить за выбросами предприятий. Сейчас данные предоставляют Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), Челябинская ТЭЦ-2 и Челябинский цинковый завод, однако ожидается, что скоро в списке появятся и другие.

— Каждый час обновляются данные. Предоставляет показатели по пяти компонентам: оксиду азота, диоксиду азота, диоксиду серы, оксиду углерода и неорганической пыли. В ближайшее время на сайте появятся данные и Челябинского трубопрокатного завода. Кроме того, после модернизации производства, существующие системы будут усовершенствованы, — рассказал начальник управления экологического просвещения минэкологии региона Виталий Безруков.

Ознакомиться с сервисом можно на сайте ведомства в разделе «Мониторинг выбросов в атмосферу предприятиями». Данные о выбросах, по словам Безрукова, обновляются на сайте каждый час. Отслеживать информацию о вредных веществах воздухе помогают 11 работающих в Челябинске постов мониторинга и две передвижные лаборатории министерства экологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU