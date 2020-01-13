2020-01-13T10:25:10+03:00
Экономика

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги 2019 года

Университет бизнеса — бесплатный образовательный проект ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для предпринимателей
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В 2019 году Университет провел более 40 вебинаров и 9 конференций «Практикум для предпринимателей».

Общее количество регистраций на вебинары составило 6,8 тысячи человек, а число просмотров на Youtube-канале Университета бизнеса УРАЛСИБ превысило 43 тысячи.

ТОП-5 наиболее популярных вебинаров в этом году:

· «Человек как на ладони, или как прочитать человека за 5 минут»;

· «15 потребительских трендов»;

· «Переход на онлайн-кассы в 2019 г. Основные моменты, которые важно знать»;

· «Бизнес-сторителлинг: как «продавать» идеи с помощью историй»;

· «Как раскрутить коммерческий аккаунт в Instagram».

В офлайн-конференциях Университета бизнеса приняли участие более 1200 предпринимателей. В течение 2019 года такие конференции проводились в Москве, Санкт-Петербурге (два мероприятия), Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Уфе. В числе участников мероприятий — собственники и руководители бизнеса, представители государственных и общественных организаций, финансовые директора, а также те, кто только задумывается о собственном бизнесе.

Программа Практикумов состоит из нескольких обязательных блоков: выступления спикеров на актуальные темы для развития бизнеса, мастер-класса по заведению рекламной кампании в MyTarget, а также круглого стола с бизнес-разборами, в ходе которых любой слушатель

может задать экспертам вопросы о повышении эффективности своего предприятия и увеличения прибыли.

В списке тем: новые тренды в маркетинге и продажах, актуальные новости законодательства, вопросы личной эффективности, новых предложения и акции для бизнеса от Банка УРАЛСИБ.

Спикерами выступают успешные предприниматели, готовые поделиться своим опытом. В качестве индивидуальных консультантов для бизнес-разбора приглашаются специалисты по маркетингу, продажам и управлению бизнес-процессами.

Узнать последние бизнес-новости и получить свежую информацию об анонсах Университета бизнеса Банка УРАЛСИБ можно на странице проекта в Instagram @uralsib_delo. На YouTube-канале Университета доступны записи выступлений спикеров с конференций и вебинаров.

Генеральная лицензия Банка России № 30.

На правах рекламы.

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