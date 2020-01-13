В Челябинской области накажут за бизнес на снюсах
В Челябинской области после информации об отравлении детей снюсами, многие предприниматели добровольно убрали из продажи никотинсодержающую гадость. Однако так поступили не все. Законодатели, обеспокоенные здоровьем детей, выступили с инициативой жестко запретить продажу снюсов.
Спикер Заксобрания региона Владимир Мякуш рассказал на пресс-конференции, что сейчас готовятся штрафные меры для нарушителей. Для физических лиц штраф будет четыре тысячи рублей, а юридических — до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение торговая точка будет закрыта.
— Челябинская область поддержала поправки в федеральный закон. В Госдуме думают так же. Совместными усилиями нам удастся добиться запрета продажи этих веществ на уровне России, — цитирует Владимира Мякуша сайт «Челябинск Сегодня».
Напомним, губернатор Алексей Текслер на прямой линии с южноуральцами по итогам своих 100 дней озвучил целый комплекс мер против распространения никотинсодержащих смесей среди несовершеннолетних. Законопроект о запрете продажи снюсов был принят в декабре парламентариями сразу в трех чтениях.
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