Зеленый снег испугал жителей Челябинска
На въезде в Челябинск по автодороге «Урал» со стороны Екатеринбурга южноуралец заметил подозрительного цвета снег. Ярко-зеленые осадки выпали между садами и поселком Славино. Рядом находится заповедник «Каштакский бор».
В этом месте компания «Челябинский гранитный карьер» добывает щебень и гранитную крошку. Зеленоватая пелена, как предполагают челябинцы, поднялась в воздух во время очередных взрывных работ, которыми и производят добычу.
По информации сайта «Курс дела», на место экологического ЧП в понедельник, 13 января, выехала комиссия областного министерства экологии.
На въезде в Челябинск выпал зеленый снег.Осадки с ярко выраженным зеленым оттенком выпали на участке дороги Урал вблизи въезда в Челябинск, между садами и поселком Славино. Нетипичного вида снег лежит прямо вдоль магистрали, по факту, в 400-х метрах от границы города, и в километре от заповедника Каштакский бор . Подробности https://kursdela.biz/news/incident/13-01-2020/na-v-ezde-v-chelyabinsk-vypal-zelenyy-sneg-ekologi-napravili-proverku
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ИСТОЧНИК KP.RU