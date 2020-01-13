Зеленый снег испугал жителей Челябинска

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:49:09+03:00

Зеленого снега челябинцы еще никогда не видели. Фото: сайт Курс дела.

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На въезде в Челябинск по автодороге «Урал» со стороны Екатеринбурга южноуралец заметил подозрительного цвета снег. Ярко-зеленые осадки выпали между садами и поселком Славино. Рядом находится заповедник «Каштакский бор».

В этом месте компания «Челябинский гранитный карьер» добывает щебень и гранитную крошку. Зеленоватая пелена, как предполагают челябинцы, поднялась в воздух во время очередных взрывных работ, которыми и производят добычу.

По информации сайта «Курс дела», на место экологического ЧП в понедельник, 13 января, выехала комиссия областного министерства экологии.

На въезде в Челябинск выпал зеленый снег.Осадки с ярко выраженным зеленым оттенком выпали на участке дороги Урал вблизи въезда в Челябинск, между садами и поселком Славино. Нетипичного вида снег лежит прямо вдоль магистрали, по факту, в 400-х метрах от границы города, и в километре от заповедника Каштакский бор . Подробности https://kursdela.biz/news/incident/13-01-2020/na-v-ezde-v-chelyabinsk-vypal-zelenyy-sneg-ekologi-napravili-proverku

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