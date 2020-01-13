2020-01-13T10:49:09+03:00
Общество

Зеленый снег испугал жителей Челябинска

Министерство экологии проверяет ЧП
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Зеленого снега челябинцы еще никогда не видели. Фото: сайт Курс дела.Зеленого снега челябинцы еще никогда не видели. Фото: сайт Курс дела.
Изменить размер текста:

На въезде в Челябинск по автодороге «Урал» со стороны Екатеринбурга южноуралец заметил подозрительного цвета снег. Ярко-зеленые осадки выпали между садами и поселком Славино. Рядом находится заповедник «Каштакский бор».

В этом месте компания «Челябинский гранитный карьер» добывает щебень и гранитную крошку. Зеленоватая пелена, как предполагают челябинцы, поднялась в воздух во время очередных взрывных работ, которыми и производят добычу.

По информации сайта «Курс дела», на место экологического ЧП в понедельник, 13 января, выехала комиссия областного министерства экологии.

На въезде в Челябинск выпал зеленый снег.Осадки с ярко выраженным зеленым оттенком выпали на участке дороги Урал вблизи въезда в Челябинск, между садами и поселком Славино. Нетипичного вида снег лежит прямо вдоль магистрали, по факту, в 400-х метрах от границы города, и в километре от заповедника Каштакский бор . Подробности https://kursdela.biz/news/incident/13-01-2020/na-v-ezde-v-chelyabinsk-vypal-zelenyy-sneg-ekologi-napravili-proverku

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Челябинска собирает миллион через соцсети на переезд в Сочи
В супермаркете Магнитогорска возят собак в продуктовых тележках
Зажигательные танцы в доставке суши Челябинской области рассмешили соцсети
Житель Челябинской области вилами отбил ребенка у стаи собак
Таксиста за 80 рублей попросили притвориться полицейским в Челябинской области
В Челябинской области уволят главу центра-«концлагеря», где лежала истощенная девушка с ДЦП
Владимир Елистратов стал мэром Челябинска с нарушениями
Дом-развалюху в пригороде Челябинска все-таки ждет капитальный ремонт
В Челябинске вспоминают Александра Починка
Жителям Челябинска приходится при помощи носков фильтровать водопроводную воду
Прославившуюся дорогу до кладбища в Челябинской области пришлось чистить от снега самим жителям
В Челябинске эксперт автошколы выступил против изменений правил сдачи экзаменов по вождению
В Челябинске мошенники разводят главврачей на деньги, прикрываясь мэром
Жена хоккеиста «Трактора» едва не опоздала на рейс в Лос-Анджелес из-за поломки самолета в Челябинске
Бывший сайт минэкомразвития Челябинской области стал рекламировать казино
Жительница Челябинской области за 50 рублей обещает голышом пробежаться по Копейску
Пассажиры маршруток Челябинск — Копейск возмущены удорожанием стоимости проезда
Челябинка Ольга Фаткулина стала трехкратной чемпионкой Европы по конькобежному спорту
Мэр Челябинска осталась довольна уборкой дорог в новогодние каникулы
В Челябинске подрядчикам поручили вычистить от снега тротуары
Проверка слуха: сеть «Красное&Белое» поглотит другая компания