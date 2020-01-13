РПЦ предупреждает челябинцев: сатанисты-извращенцы открыли охоту

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:14:20+03:00

Больших и маленьких горожан вербуют в опасную секту

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В Челябинске идет активная пропаганда учения «АллатРа». Баннеры секты свободно висят на улице, а ее адепты ведут пропаганду в социальных сетях, сообщает Миссионерский отдел Челябинской епархии.

Центральной фигурой движения является реальный врач из Украины Игорь Данилов, который, якобы, имеет сверхспособности. Последователи считают его «воплотившимся» Архангелом Гавриилом. А также пропагандируют идею, что сатана-Люцифер является подлинным благодетелем человечества.

— Первыми адептами психокульта становятся женщины с неустроенной жизнью, с нестабильной психикой. Есть свидетельства, что последователи культа «АллатРа» занимаются извращенными сексуальными практиками, в которые вовлекаются совсем юные девушки. Также в движение через структуру «Аллатрушка» втягивают малолетних детей, — сообщает в своем письме Миссионерский отдел Челябинской епархии.

Миссионерский отдел православной епархии призывает челябинцев дать отпор новому культу. Движение «АллатРа» миссионеры ставят в один ряд с такими печально известными организациями, как оренбургская секта Вячеслава Веснина и новосибирская секта «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева.

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ИСТОЧНИК KP.RU