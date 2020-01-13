В Челябинской области поймали больше сотни пьяных водителей

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:15:24+03:00

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За минувший уик-энд сотрудники ГИБДД по Челябинской области провели рейд по выявлению нарушителей. Оказалось, что 134 водителя управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или отказались от медицинского освидетельствования.

— Водители лишены прав на срок от полутора до двух лет, а также оштрафованы на 30 тысяч рублей, — сообщили в региональном Управлении ГИБДД.

Задержаны 15 человек, севшие повторно пьяными за руль. Они будут привлечены к уголовной ответственности. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет, пишет сайт "Южноуральская панорама".

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ИСТОЧНИК KP.RU