Проверка слуха: сеть «Красное&Белое» поглотит другая компания
Владелец «Красное&Белое» Сергей Студенников передал управление активами компании сети «Бристоль». Информация об этом появилась в нескольких телеграм-каналах 13 января. КП-Челябинск проверила эти слухи.
Как сообщается, из головного офиса компании уже ушло 20 сотрудников, а сам Студенников пытается оставить себе контроль над уральским филиалом сети.
КП-Челябинск направила официальный запрос на в пресс-службу «Красное&Белое».
— Информация не соответствует действительности, — сообщили в пресс-службе ритейлера.
В сентябре сеть алкомаркетов, начавшая покорять Россию из Копейска, завершила слияние с компаниями «Дикси» и «Бристоль», создав одного из крупнейших продуктовых сетей на рынке. Этому предшествовали обыски правоохранительных органов в магазинах «Красное&Белое» в конце 2018 и летом 2019 года, а также перевод части сети в оффшоры на Кипр.
Что означают обыски в сети магазинов «Красное&Белое»
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ИСТОЧНИК KP.RU