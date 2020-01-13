2020-01-13T11:31:00+03:00
Общество

Проверка слуха: сеть «Красное&Белое» поглотит другая компания

О передаче активов заговорили в телеграм-каналах
Андрей Москвичев
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Появились слухи о слиянии сети «Красное&Белое» и «Бристоль». Фото: krasnoeibeloe.ruПоявились слухи о слиянии сети «Красное&Белое» и «Бристоль». Фото: krasnoeibeloe.ru
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Владелец «Красное&Белое» Сергей Студенников передал управление активами компании сети «Бристоль». Информация об этом появилась в нескольких телеграм-каналах 13 января. КП-Челябинск проверила эти слухи.

Как сообщается, из головного офиса компании уже ушло 20 сотрудников, а сам Студенников пытается оставить себе контроль над уральским филиалом сети.

КП-Челябинск направила официальный запрос на в пресс-службу «Красное&Белое».

— Информация не соответствует действительности, — сообщили в пресс-службе ритейлера.

В сентябре сеть алкомаркетов, начавшая покорять Россию из Копейска, завершила слияние с компаниями «Дикси» и «Бристоль», создав одного из крупнейших продуктовых сетей на рынке. Этому предшествовали обыски правоохранительных органов в магазинах «Красное&Белое» в конце 2018 и летом 2019 года, а также перевод части сети в оффшоры на Кипр.

Что означают обыски в сети магазинов «Красное&Белое»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Проверка слуха: сеть «Красное&Белое» поглотит другая компания