Челябинка Ольга Фаткулина стала трехкратной чемпионкой Европы по конькобежному спорту

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:28:14+03:00

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Две медали высшей пробы — в командном спринте (вместе с Дарьей Качановой и Ангелиной Голиковой) и на дистанции 500 метров. Такой результат показала челябинская конькобежка, чемпионка и рекордсменка мира, призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина на чемпионате Европы в Голландии.

Два «золота» Фаткулиной стали дополнением к еще одной высшей награде на чемпионате Старого Света, которую Ольга завоевала в 2018 году на таком же турнире. Теперь челябинская конькобежка трехкратная чемпионка Европы.

Отметим, что в Голландии российские конькобежцы завоевали пять золотых медалей и стали вторыми в командном зачете, уступив только хозяевам турнира голландцам. Всего же в активе российской сборной 17 медалей высшей пробы.

Кстати, недавно в эфире радио КП-Челябинск Ольга Фаткулина недавно рассказала о том, почему и за сколько она решила продать свой призовой автомобиль за «серебро» на Олимпиаде-2014 в Сочи.

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ИСТОЧНИК KP.RU