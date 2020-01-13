Пассажиры маршруток Челябинск — Копейск возмущены удорожанием стоимости проезда

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:43:25+03:00

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В группе «Старокамышинск Starkom47» в соцсети «ВКонтакте» жители Челябинска обсуждают предстоящее изменение стоимости поездки из мегаполиса в Копейск. Соответствующее объявление пассажиры заметили в салоне маршрутки.

С 20 января стоимость проезда из Старокамышинска в Челябинск подорожает на 5 рублей и составит 35 рублей. Сейчас такая поездка стоит 30 рублей. По городу стоимость не изменится.

— Муниципальный автобус № 83 и маршрут № 370 в расчет не берем — ездят редко и работу заканчивают рано. Владельцы маршрута, по сути, являются монополистами и пользуются тем, что людям просто больше не на чем ездить в город, — жалуются челябинцы.

Граждан призывают завалить жалобами министерство дорожного хозяйства и правительство области, а также региональное управление ФАС.

— Просим рассмотреть вопрос ценообразования на маршруте № 218, а также возможность закрыть маршрут № 218 в пользу увеличения автобусов № 83 с регулярным расписанием с 6 утра до 22 вечера, — написал администратор паблика.

Перевозчики пока отказываются от комментариев.

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ИСТОЧНИК KP.RU