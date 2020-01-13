2020-01-13T13:06:03+03:00
Общество

Жительница Челябинской области за 50 рублей обещает голышом пробежаться по Копейску

Мужики клятве не верят
Инна КУМЕЙКО
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Надпись желающей оголиться красуется на 50-рублевой купюре. Фото: группа "Копейск [В] теме" vk.comНадпись желающей оголиться красуется на 50-рублевой купюре. Фото: группа "Копейск [В] теме" vk.com
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Новогодняя ночь — пора желаний и обещаний. Иногда очень странных. Отчаянная жительница Копейска решила проверить теорию «шести рукопожатий», по которой два человека на Земле разделены, в среднем, пятью уровнями знакомых. А, значить, и пятью уровнями связей. Иначе чем объяснить клятву, сделанную шариковой ручкой, на 50-рублевой купюре (орфография автора сохранена!): «Если мне вернется это полтиник, то я голая пробегусь по Копейску. Обещаю. 01.02.2020».

И — невнятная подпись. Мужская часть подписчиков паблика «Копейск [В] теме» разволновалась:

Костя Соболь: «Даже если он к ней вернется, она не исполнит обещанного!» .

Василек Николаевич: «Хозяйку — в студию!».

Павел Парфенов: «Автор надписи на полтишке, отпишись в комменты!».

Но финт копейчанки — шутка известная. В Интернете полно фото купюр с клятвами пробежаться голышом от жительниц Брянска, Санкт-Петербурга и других городов.

Закон не запрещает делать надписи на банкнотах. Но если купюра попадет работнику банка, ее, скорее, спишут в утиль по критерию «загрязнение».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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