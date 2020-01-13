В Челябинске мошенники разводят главврачей на деньги, прикрываясь мэром
«От имени» и «по поручению» звонят руководителям предприятий в Челябинске неизвестные и предлагают перечислить деньги в некий благотворительный фонд. Чтобы было наверняка, говорят, что связаться поручила глава города Наталья Котова.
— Сегодня были звонки главврачам двух городских больниц. Некто, представившийся Алексеем Николаевичем Павловым, деловым тоном представился и заявил, что звонит от имени главы города и предложил перевести в «благотворительный фонд» деньги. Перевод можно осуществить по номеру телефона, с которого и звонит Алексей Николаевич Павлов, — сообщил начальник информационного управления администрации Челябинска Владимир Сафонов.
Данные о звонящих и номера телефона переданы в полицию. Никаких поручений о перечислении денег в «благотворительный фонд» Наталья Котова не давала.
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ИСТОЧНИК KP.RU