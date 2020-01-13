В Челябинске эксперт автошколы выступил против изменений правил сдачи экзаменов по вождению
Челябинских автолюбителей ждут изменения в правилах проведения экзамена при получении водительских прав. Отменяется сдача так называемой «площадки» — этапа демонстрации навыков вождения без выезда на настоящую дорогу. Уже сейчас руководители автошкол хватаются за голову.
— Теперь придется сдавать 5 фигур и ошибаться нельзя. Такое ощущение, что мы учим не водителей, а парковщиков. Скорее всего, сдать экзамен с первого раза будет просто невозможно. Сейчас общая сдача „Города“ 30-40%, а будет еще меньше, — рассказала директор автошколы «Метар» Светлана Кузнецова.
По новым правилам, часть элементов из «Площадки» будут проводиться на закрытых территориях, а навыки вождения — уже в городе, на дорогах с малоинтенсивным движением.
Помимо этого, кандидат в водители не будет заранее знать маршрут экзамена. А во время сдачи «Города» больше не будет балльной системы. У сдающего экзамен появится возможность оспорить решение экзаменатора, а теоретическую часть сдачи на права увеличат за счет вопросов по основам безопасного вождения, рассказал сайт "Медиазавод".
Добавим, что постановление правительства России вступит в силу 1 октября 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU