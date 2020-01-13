Жителям Челябинска приходится при помощи носков фильтровать водопроводную воду

13 Янв. 2020 2020-01-13T19:41:18+03:00

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Жители Челябинска делятся фотографиями ржавой воды, которая в эти дни течет из крана в квартирах. Самые брезгливые изобретают нестандартные способы очистки воды.

— Улица Дзержинского. Для купания делаем импровизированный фильтр из носка и ваты, — рассказывает в сообществе «Типичный Челябинск» жительница Ленинского района Евгения.

Самодельный фильтр. Фото: сообщество "Типичный Челябинск".

Желто-коричневая жидкость течет и в других районах Челябинска: в домах на Комсомольском проспекте, на улице Мира, Комарова, Танкистов, на Пограничной, Якутской, Гончаренко… В организации МУП ПОВВ, которая отвечает за подачу холодной воды, заявляют, что у них все соответствует нормам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/754433" frameborder="0"></iframe> Ржавая вода в Челябинске.Видео: Александр СМОЛЬНИКОВ

Если из крана течет бурая жидкость, жалуйтесь в свою управляющую компанию и в ПОВВ по телефону (351) 214-00-14.

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ИСТОЧНИК KP.RU