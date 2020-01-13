В Челябинске вспоминают Александра Починка

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:07:27+03:00

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12 января известному экономисту и политику Александру Починку исполнился бы 61 год. Челябинец был успешен в большой политике современной России и рано ушел из жизни.

— Починок был очень активным человеком, мгновенно анализировал ситуацию. Много раз приносил перед публикациями ему интервью для согласования. Он просматривал страницу текста несколько секунд, переворачивал... мол, уже все прочитал, — рассказывает Сергей Белковский, журналист сайта LentaChel.

Издание публикует редкую фотографию Александра Починка. На ней политик с супругой на выставке «Российские звезды в домашней обстановке» в Центральном Доме художника (ЦДХ ) на фоне портрета Иосифа Козбона. Так получилась эта фотография на память. А в ней — ушедшая вместе с ее героями эпоха постсоветской России.

СПРАВКА:

Александр Починок (1958-2014) родом из Челябинска. Российский государственный деятель, экономист. Министр по налогам и сборам (1999—2000), министр труда и социального развития (2000—2004).

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ИСТОЧНИК KP.RU