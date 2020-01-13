2020-01-13T16:15:10+03:00
Общество

Владимир Елистратов стал мэром Челябинска с нарушениями

Его оппонент на выборах дошел до Верховного суда и выиграл
Ирина Фадюшина
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Владимир Елистратов занимал пост главы Челябинска четыре месяцаВладимир Елистратов занимал пост главы Челябинска четыре месяцаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Верховный суд РФ признал нарушения порядка проведения конкурса по выбору мэра Челябинска, на котором депутаты выбрали экс-главу города Владимира Елистратова. Решение вынесено по жалобе председателя челябинского отделения «Яблока» Ярослава Щербакова, который также претендовал на кресло градоначальника.

Напомним, мэра в Челябинске выбирают не простые горожане, а специальная комиссия из чиновников.

Суд согласился с тем, что критерии оценки кандидатов написаны весьма размыто. А это дает комиссии возможность выбрать «нужного» кандидата.

— Нет эквивалента, которому должна соответствовать программа социально-экономического развития города, первоочередные задачи ни кем не определены. Если действующая власть сама не знает, какие приоритетные направления должны быть, как они собирались проверять ее на соответствие? Проверить, будет ли реализована эта программа, не представляется возможным, — рассказал журналисту КП-Челябинск Ярослав Щербаков. — По факту, исходя из общих слов, конкурсная комиссия была предоставлена сама себе, исходя из собственных предпочтений, выбирала нужного кандидата. Депутаты, избранные народом должны очерчивать рамки, а конкурсная комиссия — уже определять их соответствие.

Активисты партии намерены обратиться в прокуратуру, а также в представительные органы с требованием привести документы в соответствие. Дело в том, что аналогичным образом выбирают глав в других городах. В дальнейшем они намерены добиться прямых выборов мэра.

— На практике была продемонстрирована ущербность процедуры выборов мэра конкурсной комиссией. По факту нас власти расписались в том, что они не созрели, чтобы самостоятельно выбирать главу города. Что и требовалось доказать. Это подтвердил Верховный суд, — добавил Ярослав Щербаков.

Примечательно, что по тем же правилам была выбрана действующий мэр Наталья Котова. Выходит, что и эти выборы прошли с нарушениями. Но как бы это странно не прозвучало, решение Верховного суда не отменяет прошедшие выбора, а указывает на недочеты в законе. Дескать исправляйтесь в будущем и задумайтесь о возврате прямых выборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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