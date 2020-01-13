Дом-развалюху в пригороде Челябинска все-таки ждет капитальный ремонт

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:40:52+03:00

Дом в жутком состоянии, но экспертиза показала, что расстрелять его еще рано.

«Комсомолка» узнала, сколько времени потребуется на реанимацию

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О злоключениях жителей четырехэтажного дома по ул 1 Мая в Долгодеревенском КП-Челябинск писала не раз. В здании бывшего общежития соседствуют добропорядочные семьи и маргиналы. Последние не оплачивают счетов за коммуналку: за домом числится долг. Судебных исков подано на три миллиона рублей. Долгое время ни одна управляющая компания не бралась обслуживать здание.

Коммунальные ЧП в доме — привычное явление. Рвутся гнилые трубы, в подвале стоит сырость, стены «прошиты» плесенью.

Жильцы обивали пороги местной администрации и сетовали, что чиновники не хотят решать их проблемы. В дело вмешалась прокуратура, потребовав или признать дом аварийным или провести капремонт здания. Власти Сосновского района заказали экспертизу инженерно-технического обследования дома. Строение не аварийное: дому нужен капремонт.

— Требуется капитальный ремонт и усиление несущих конструкций здания. Замене подлежат полы на первом этаже, электропроводка, системы отопления, канализации и водоснабжения, — пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе регионального минстроя. — Дом взят на обслуживание управляющей компанией.

В региональном Фонде капремонтов рассказали, сколько времени потребуется на капитальный ремонт.

— До 2021 года на многоквартирном доме запланирован капремонт фундамента, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения. Два года назад за счет обязательных взносов собственников капитально отремонтирован фасад, внутридомовые инженерные системы теплоснабжения и холодного водоснабжения. Прошел аукцион по отбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ.

В фонде капремонтов добавили, что во время ремонта фасада обнаружилось аварийное состояние торца здания. Ремонт приостановили: требовалось заключение о мерах усиления несущих конструкций. В ноябре результаты были готовы. Укрепление и ремонт фасада здания, ремонт системы электроснабжения запланированы на 2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU