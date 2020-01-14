2020-01-14T05:27:13+03:00
Общество

Таксиста за 80 рублей попросили притвориться полицейским в Челябинской области

Оригинальную заявку от пассажира обсуждают в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Таксиста за 80 рублей попросили притвориться полицейским в Челябинской областиТаксиста за 80 рублей попросили притвориться полицейским в Челябинской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Какие только заявки не поступают таксистам! Кто-то просит, например, в Новый год съездить за шампанским. Не стесняются потенциальные пассажиры — как мужчины, так и женщины — указать свои пожелания об интиме прямо в авто. Такие заявки остаются без ответа. Не известно, откликнулся ли кто-то на эту просьбу, но она удивила своей оригинальностью:

«8 этаж. Позвонить в дверь, представиться полицейским и что нужно забрать с собой Владимира Сергеевича на несколько вопросов в отдел. Мужики, помогите выбраться. Меня в бане ждут, а жена не отпускает», — написал житель Копейска в примечании к заявке. Адрес пункта назначения — Ленина, 21 — действительно баня. Скрин заявки выложили в соцсети.

— Когда последняя надежда на таксиста, — иронизируют подписчики группы «Копейск [В]Теме» в ВК.

Как вам такая заявка? Фото: vk.com/chel_kop

Как вам такая заявка? Фото: vk.com/chel_kop

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ИСТОЧНИК KP.RU

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