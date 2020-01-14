2020-01-14T05:47:56+03:00
Общество

Житель Челябинской области вилами отбил ребенка у стаи собак

Чиновники утверждают: бездомных псов нет
Ирина КАРЕЛИНА
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Житель Челябинской области вилами отбил ребенка у стаи собак. Фото: vk.com/chp_dtpЖитель Челябинской области вилами отбил ребенка у стаи собак. Фото: vk.com/chp_dtp
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Жители Златоуста боятся выходить на улицу из-за бездомных собак. 10 января отец отбил своего ребенка у стаи из пяти псов.

— Живем в своем доме в Заречке. Утром провожать дочь в школу. Только она вышла из дома — лай, и бегут собаки. Я взял вилы и готов был убить за своего ребенка, — рассказал Евгений Николаев в группе «ЧП ДТП Златоуст» в ВК

А вот соседской 11-летней девочке повезло меньше. Ее укусила одна из этих собак. Медики назначили уколы. Родители обратились в администрацию Златоуста. По их словам, там им ответили, что «четыре — пять собак — это не стая». Тогда люди обратились за помощью к активистам группы «ЧП ДТП Златоуст» в ВК.

Собак на улицах Златоуста нет? Фото: vk.com/chp_dtp

Собак на улицах Златоуста нет? Фото: vk.com/chp_dtp

— Нам пришел удивительный ответ от чиновников. Там сказано, что собак на улицах Златоуста нет. Чтобы опровергнуть эту информацию, просим жителей фотографировать или снимать бродячих собак на видео и присылать нам, — написала администрация паблика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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