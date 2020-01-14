Зажигательные танцы в доставке суши Челябинской области рассмешили соцсети

14 Янв. 2020 2020-01-14T06:00:55+03:00

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В группе «Копейск [В]Теме» в ВК опубликовали видеозапись камеры, установленной в местной доставке суши. Сотрудница собирает заказ для клиентов. Молодой человек у стойки считает деньги. А на фоне два парня — то ли посетители, то ли работники доставки — устроили зажигательные танцы. Видео поднимает настроение! Его посмотрели 13,5 тысяч человек.

Зажигательные танцы в доставке суши рассмешили жителей Челябинской области.еще больше видео про Копейск тут: vk.com/chel_kop vk.com/chel_kop vk.com/chel_kop

«Браво! Молодцы», «Какие позитивные!», «Интересно, а суши они также доставляют?» — комментируют пользователи соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU