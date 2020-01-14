В супермаркете Магнитогорска возят собак в продуктовых тележках
Не понятно, как сотрудники магазина допустили такое, но посетительница прошла в продуктовый прямо со своей собакой. Еще и усадила ее в тележку, как ребенка. Очевидцы сфотографировали инцидент и выложили в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
— Женщина нарушает санитарные правила магазина. На двери указано, что собакам вход запрещен! — подписал автор свой снимок.
Пост вызвал споры у подписчиков паблика. Одни возмущаются вместе с автором поста, что такое поведение недопустимо. Другие пишут: «Чем собачки хуже детей?!»
Правила есть правила. Откидная планка у тележек рассчитана на то, чтобы усаживать туда детей весом до 15 кг. Но никак не ставить собачек грязными лапами.
СПРАВКА КП
«Собственник домашнего животного не вправе входить с домашним животным в магазины, аптеки, предприятия бытового обслуживания и т.д. при наличии предупредительного знака у входа о запрете входа с домашними животными, в образовательные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты населения (кроме собак-поводырей и случаев проведения мероприятий с участием домашних животных).
За нарушение правил физические и юридические лица несут административную ответственность в соответствии с законодательством,» — говорится в Правилах содержания домашних животных на территории города Магнитогорска.
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ИСТОЧНИК KP.RU