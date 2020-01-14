2020-01-14T07:57:02+03:00
Общество

Жители многоэтажки в Челябинске обеспокоены сильным запахом газа в подъезде

Он стоит уже больше суток
Валентина ВАГАНОВА
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Инцидент произошел в этом доме. Фото: 2gis.ruИнцидент произошел в этом доме. Фото: 2gis.ru
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Жители дома по адресу Краснопольский проспект, 13б жалуются на запах газа в подъезде. Он стоит с вечера 12 января.

— Вызвали газовую службу, сказали, утечки газа нет, уехали. Позвонили в ЖЭК. Они вынесли из подвала какой-то баллон. В подъезде до сих пор пахнет. А в подвале все засыпают хлоркой, говорят, прорвало канализацию, — рассказали местные жители в группе во «ВКонтакте» « Парковый Челябинск».

— Мне в УК сказали, что баллон был с сероводородом. Но слесарь странно бегал, то к нам в подъезд, то в подвал. Видимо, мне наврали про баллон, что слесарь хотел сдать его, — написала Юлия Белова.

— В подвал что-то притащили и там химичили (одна из версий, что слесарь принес старый баллон, хотел его то ли распилить, то ли просто сдать, а в нем остатки газа сифонили). Короче, трэш, из-за одного химика сейчас сидим и всем подъездом гадаем, что это было, не отравимся ли, не рванет ли... — добавила Надежда Дудина.

Наша читательница Евгения Рудавка, которая живет в этом подъезде, рассказала, что подъезд всю ночь проветривали, но запах не ушел.

— Вчера звонила в службу 112, дали номер коммунальной службы, те связались с инженером УК. Инженер, конечно же, говорит, что в подвале был просто пустой баллон и через шахту лифта распространился запах. Вранье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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