Люди помогли одноглазой собаке добывать еду для замерзающих щенков в Челябинске

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:00:48+03:00

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Четвероногую многодетную мать челябинцы встретили возле мусорных баков. Часть найденной еды она съедала сама, часть в зубах уносила щенкам. Зимой на улице хвостатым крохам не выжить. Да и мама, у которой самой торчат ребра, не сможет прокормить их.

Сначала волонтеры подкармливали собаку, чтобы она немного привыкла к ним и не набросилась, а вскоре решили проследить за ней и найти щенков. Оказалось, детенышей бродяга прятала на замороженной стройке частного дома.

Собака таскала своим детенышам еду с помойки. Фото: Кристина Сергеева

— Щенки жили под поддонами. Когда мы нашли их, они тряслись и пищали от голода. Очень слабые и маленькие, один погиб, остальные сидели около него и «плакали». Это ужасное зрелище. Малышей оказалось девять. На фото они кажутся большими, но на самом деле очень худые, одни косточки под шерсткой, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск волонтер Кристина Сергеева.

Щенкам нужна медицинская помочь и уход. Фото: Кристина Сергеева

Кристина вместе с другим волонтером Ксенией Березовской пристроили крох на платную передержку. Там пушистых вылечат и выходят. Но это платно — больше 20 тысяч. А их маму они хотят поймать, чтобы стерилизовать. Для этого нужно нанять гуманный отлов, плюс сама операция будет платной.

Девушки обращаются ко всем неравнодушным челябинцам с просьбой помочь собрать деньги на восстановление щенков и стерилизацию их мамы. Как помочь можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU