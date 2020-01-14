2020-01-14T19:23:47+03:00
Спорт

В южноуральском дерби «Трактор» с минимальным счетом переиграл «Металлург»

Счет противостояния в Челябинске 2:1
Алексей МИКУШИН
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Фото: ХК «Трактор»Фото: ХК «Трактор»
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До матча букмекеры ставили на победу «сталеваров». Ставки условно — один к двум. Что касается истории встреч команд в этом сезоне, то здесь равенство. Клубы выиграли по разу. И обе встречи проходили в Магнитогорске.

Сегодня, 14 января команды сразились в Челябинске.

«Трактор» открыл счет на первых секундах второго периода голом отметился один из лучших бомбардиров клуба Томаш Гика. В этом же отрезке матча «Металлург» отыгрался (гол — Максим Матушкин), но «Трактор» после шайбы новобранца Артема Михеева снова вышел вперед. Этот победный для себя счет — 2:1 челябинцы сохранился до конца матча.

Следующие четыре матча черно-белые проведут на выезде, а в Челябинске сыграют 27 января с «Ак Барсом».

До конца регулярного чемпионата КХЛ «Трактору» осталось провести 13 матчей, последний из которых (27 февраля) пройдет в Челябинске. Соперник — магнитогорский «Металлург».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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