В Челябинске ограничат движение у ТЦ «Калибр»
Планируйте маршрут: с 15 по 26 января в Челябинске будет ограничено движение у перекрестка Худякова-Энтузиастов.
Запрет связан со строительством наружного водоснабжения у дома №30. Движение будет ограничено ежедневно с 9 до 19 часов. Городская администрация просит заранее планировать свой маршрут.
Обратить внимание нужно также если вы едете в маршрутках №75, которые продолжают путь по Энтузиастов после поворота с Худякова.
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ИСТОЧНИК KP.RU