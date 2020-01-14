В Челябинске ограничат движение у ТЦ «Калибр»

14 Янв. 2020 2020-01-14T20:28:36+03:00

Проблемы с проездом связаны со строительными работами

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Планируйте маршрут: с 15 по 26 января в Челябинске будет ограничено движение у перекрестка Худякова-Энтузиастов.

Запрет связан со строительством наружного водоснабжения у дома №30. Движение будет ограничено ежедневно с 9 до 19 часов. Городская администрация просит заранее планировать свой маршрут.

Обратить внимание нужно также если вы едете в маршрутках №75, которые продолжают путь по Энтузиастов после поворота с Худякова.

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ИСТОЧНИК KP.RU