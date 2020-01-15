2020-01-15T06:10:05+03:00
Общество

Таксист из Челябинска разводит пассажиров на деньги, обвиняя в поломке

Горожане пожаловались на него в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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В такси надо быть начекуВ такси надо быть начекуФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Житель Челябинска рассказал, как к нему по вызову приехала белая Лада Ларгус. Доехал. Надо выходить, а дверь не открывается.

— Таксист начал наезжать, что я ему сломал ручку двери, и надо денег на ее ремонт. После того, как он открыл дверь, я увидел что был включен «детский замок». Таксист очень удивился и меня «простил», — сообщает мужчина в группе «Мошенники Челябинска. Черный список» в ВК. — Это было в конце ноября. 2 января мне попался он же, и по приезду началась та же песня про замок.

Пользователи соцсети поблагодарили за предупреждение. А некоторые уже знали о таком способе выудить деньги.

— Это классический жанр развода, и чаще люди платят за этот замок, — прокомментировал Евгений Михеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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