ГИБДД ищет свидетелей массового ДТП в Челябинске

15 Янв. 2020 2020-01-15T06:53:35+03:00

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Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии, которая произошла вчера, 14 января, около 18:20 на ул. Братьев Кашириных, д. 134Б/1 (возле остановки «Универсам Казачий»).

— Неустановленный водитель, совершил столкновение с движущемся в попутном направлении автомобилем «Лада Гранта» (госномер К 335 СМ 174), который после столкновения врезался в «Мазду-3» (А 985 КС 174), тот совершил столкновение с «Лада Гранта» (У 818 ХО 174»). Неустановленный водитель скрылся с место происшествия, — рассказали в ГИБДД города.

Предположительно, виновник аварии ехал на автомобиле «Лада Гранта» темного цвета.

В результате аварии двое детей, находившихся в иномарке, получили травмы. Если вы стали очевидцем этой аварии или нашли запись с видеорегистратора, звоните по телефонам: 89507317819 или 7286117.

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ИСТОЧНИК KP.RU