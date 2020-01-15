Кадастровая палата назвала жителей Челябинской области самыми «забывчивыми»
133,4 тыс. документов «забыли» в Кадастровой палате жители Челябинской области. Это готовые к выдаче бумаги, которые пролежали 30 дней в МФЦ, а затем были переданы в архив. По данному показателю Южный Урал лидирует среди регионов России.
Самыми «непопулярными» у получателей оказались документы для сделок с недвижимостью: договоры купли-продажи, дарения, мены, аренды, акты передачи, согласия, платежные документы. Большинство из них — экземпляры продавцов недвижимости. Они будут храниться в архиве бессрочно. Их можно забрать в любое время.
— В Челябинске невостребованные документы можно получить в офисе Кадастровой палаты по адресу: Шоссе Металлургов, 35б. Необходимо представить паспорт и заявление, где следует указать кадастровый номер или адрес объекта недвижимости. Если на руках имеется копия расписки о приеме документов на государственную регистрацию или кадастровый учет — также приложить к заявлению, — разъяснила эксперт филиала Федеральной кадастровой палаты по Челябинской области Елена Захарова.
За 2019 год в архив было передано 700 документов. На втором месте находится Ленинградская область (101,0 тыс. документов), далее идут Пермский край (93,3 тыс.), Татарстан (82,3 тыс.) и Бурятия (70,7 тыс.). Меньше всего «забытых» документов — в Республике Алтай — всего несколько десятков. Ни одного документа не «забыли» жители Республики Ингушетия.
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ИСТОЧНИК KP.RU