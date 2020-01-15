Четверо жителей Челябинской области выиграли миллион в лотерею

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:29:59+03:00

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Почти 58 млн рублей выиграли в лотерею южноуральцы по билетам, купленным на почте. Четверо клиентов Почты России стали миллионерами, еще двое – выиграли крупные денежные призы от 500 тыс. рублей до миллиона.

— Пик продаж лотерейных билетов пришелся на декабрь. В последнее время стало популярно приобретать лотерейные билеты в подарок, причем не только друзьям и родственникам, но также коллегам и партнерам, — рассказала специалист по корпоративным коммуникациям челябинского филиала Почты России Светлана Замятина

В преддверии новогодних праздников южноуральцы покупали сразу до 100 штук лотерейных билетов. Причем, у каждого клиента есть свои приметы на удачу: одни просят выдать им лотерейные билеты из разных пачек, другие берут из одной, чтобы номера билетов были строго по порядку. Те, кто уже выигрывал, часто идут к тому же сотруднику или приобретают новые билеты в определенные даты.

ИСТОЧНИК KP.RU