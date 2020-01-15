Автора видео про зеленый снег на въезде в Челябинск обвинили в подделке

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:59:19+03:00

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Снег у обочины на въезде в Челябинск позеленел из-за неправильно настроенной камеры и был подкрашен в фоторедакторе. К таким выводам пришли журналисты «Сосновской нивы», которые выехали на место.

Корреспондентов из села Долгодеревенское, расположенного рядом, смутило, что другие жители, которые ежедневно ездят в город, ничего не заметили. Хотя местные жители очень внимательны к экологическим проблемам.

— При внимательном рассмотрении 13-секундного видео видно, что камера работает не совсем корректно. Из двух фотографий одна явно отфотошоплена, на другой никакой зелени, только грязь (а где ее нет вдоль обочины?) — пишет корреспондент Михаил Андреев. — Вооружившись лопатой (жаль, не взяли увеличительное стекло), отправились на место, чтобы, как говорится, убедиться воочию. Сворачиваем с автодороги в сторону Славино. Снег в сторону карьера, насколько хватает глаз, можно сказать, белый. Возвращаемся на трассу, лопату в руки — и вперед. Прошли метров 700-800, через каждые 100 метров делая в снегу шурфы. Ковыряем грязную снежную кашу в поисках зеленого цвета — нет.

Напомним, невидаль в виде зеленого снега напугала жителей Челябинска. Автор фото — челябинец Андрей Попков записал на видео, как ярко-зеленые осадки выпали между садами и поселком Славино. Начальник управления экологического просвещения Минэкологии региона Виталий Безруков заявил, что окрашивание снега связано с пылью расположенного рядом гранитного карьера, на котором ведется добыча полезных ископаемых.

— Наверное, ветром выдуло, — иронизируют журналисты «Сосновской нивы».

Автор ролика Андрей Попков ответил на упреки.

— Так называемые «журналисты» издания «Сосновская Нива» ищут способ выслужиться перед кормильцами в администрации Сосновского района и спрятать то, что наделали спонсоры? Или просто ловят хайп? Если первое, то способ неудачный — «феномен» зеленого снега зафиксирован региональным министерством экологии, заснят федеральными медиа, в том числе общероссийскими телеканалами. Если это попытка хайпануть — то я даже помогу, составив заявление на клевету и распространение ложной информации в компетентные органы.

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