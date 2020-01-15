2020-01-15T16:58:18+03:00
Общество

В Челябинске отреставрируют памятник Курчатову за 11 млн рублей

Когда приведут в порядок скульптуру «отца» советской атомной бомбы
Ирина ФадюшинаАндрей Москвичев
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Памятник Курчатову отреставрирует.Памятник Курчатову отреставрирует.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске выбрали подрядчика, который отреставрирует памятника Игорю Курчатову . Единственный участник ООО «Объединение по реставрации» предложил цену, равную начальной — 11 009 071,00 рублей.

К 30 июня этого года предстоит заменить бетонное основание основания постаменты и лестницы, а также привести в порядок саму скульптуру. Контрактом предусмотрена гарантия пять лет. Как сообщается в документах закупки, реставрация проводится в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Заказчиком выступает Центр историко-культурного наследия Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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