2020-01-15T12:42:14+03:00
Общество

Школьники в Челябинске продолжают добывать снюс

За опасной смесью подростки пошли в интернет
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Вещество может вызвать зависимостьВещество может вызвать зависимостьФото: БОРЗОВ Денис
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В ходе рейда парламентариев по табачным лавкам Челябинска выяснилось, что закон против снюса, принятый в конце декабря, действует лишь вполсилы, если не на четверть. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябушка». Сознательные владельцы магазинов убрали с прилавков опасные смеси, но у подростков спрос от этого не убавился.

— Принятие закона на региональном уровне в наше время, пусть и с громкими заявлениями — не самый быстрый способ покончить с какой-то острой болью в обществе. Нужна еще масштабная информкампания и, заметим, не только в государственной прессе. Нужно популярно объяснить людям, в чем вред снюса. На всех уровнях — детям, родителям, учителям, продавцам, — добавляют авторы «Челябушки». — И очень, очень здравая мысль привлечь к борьбе Роскомнадзор (для блокировки сайтов с предложениями по нелегальным табачным смесям), потому что чаще обычных магазинов подростки сейчас посещают интернет-подполье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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