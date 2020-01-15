Школьники в Челябинске продолжают добывать снюс

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:42:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе рейда парламентариев по табачным лавкам Челябинска выяснилось, что закон против снюса, принятый в конце декабря, действует лишь вполсилы, если не на четверть. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябушка». Сознательные владельцы магазинов убрали с прилавков опасные смеси, но у подростков спрос от этого не убавился.

— Принятие закона на региональном уровне в наше время, пусть и с громкими заявлениями — не самый быстрый способ покончить с какой-то острой болью в обществе. Нужна еще масштабная информкампания и, заметим, не только в государственной прессе. Нужно популярно объяснить людям, в чем вред снюса. На всех уровнях — детям, родителям, учителям, продавцам, — добавляют авторы «Челябушки». — И очень, очень здравая мысль привлечь к борьбе Роскомнадзор (для блокировки сайтов с предложениями по нелегальным табачным смесям), потому что чаще обычных магазинов подростки сейчас посещают интернет-подполье.

ИСТОЧНИК KP.RU