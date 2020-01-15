После послания президента женщины из Челябинской области массово собрались в декрет

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:20:12+03:00

Маткапитал будут индексировать каждый год. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В социальных сетях обсуждают увеличенный маткапитал и новые пособия на дошкольников

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Прекрасная половина Челябинской области обсуждает слова президента Владимира Путина, который в своем послании Федеральному собранию 15 января пообещал индексировать маткапитал и выплачивать новые пособия на детей.

Напомним, Владимир Путин заметил, что уже с этого года материнский капитал в размере 466 тысяч 617 рублей начнут выдавать при рождении первого ребенка. Если семья ждет прибавления во второй раз, капитал увеличат до 616 тысяч 617 рублей. При этом выдача материнского капитала продлевается до 31 декабря 2026 года, а сумма выплаты будет индексироваться каждый год. Кроме того, за рождение третьего малыша семья получит 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Также в России начнут выплачивать пособие на детей с 3 до 7 лет, живущих в семьях малоимущих. В 2020-м году оно составит 50% от прожиточного минимума в регионе, а с 2021 года может быть увеличено до 100%.

— Эх, рано я родила, — сокрушаются мамочки в социальных сетях.

— Так пошли еще за одним! — агитируют оптимистки.

— А работать кто будет? — бьют тревогу начальники женских коллективов.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер увеличил размер регионального маткапитала до 100 тысяч рублей. Эти деньги выплачивают при рождении третьего малыша у малоимущих.

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ИСТОЧНИК KP.RU