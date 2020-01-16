Жители Челябинской области просят не спасать кота, который гуляет по заправке

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:09:25+03:00

Пушистый живет на соседнем предприятии, но его часто принимают за бездомного

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Черный кот из Озерска уже с опаской выходит на прогулку. Сердобольные жители нередко жалеют его и забирают домой. Хотя дом-то у кота вот он — рядом. Хвостатый живет на предприятии рядом с АЗС. А на променад ходит на заправку.

— Дорогие жители Озерска и любители животных. Кто увидит черного кота с красным ошейником в районе АЗС «Луйкол» и все, что к ней прилагается справа и слева, прошу — не забирайте! Не спасайте! Кот живет в «УралСтройЭнерго», это предприятие рядом с АЗС. Котик выходит погулять, сделать кошачьи дела, проверить свою территорию, найти кошку и осчастливить ее, и возвращается обратно на предприятие! Он не живет на улице, у него есть дом, миски с едой и водой, шесть лотков, — написала в группе « Говорит Озерск|74» Ксения Добрина. Мы написали Ксении, но на момент выхода публикации ее ответ получить не удалось.

Сотрудники предприятия тоже устали выискивать кота в соцсетях как бездомного или потеряшку. Хотя он таковым даже не выглядит: здоровый, чистый, упитанный. Чтобы жалостливые озерчане оставили котейку в покое, ему прикупили красный ошейник.

Ксения добавила, если вдруг кто-то захочет забрать хвостатого в семью, обещает любить и заботиться, работники не будут против. Главное, чтобы сам кот был за это.

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ИСТОЧНИК KP.RU