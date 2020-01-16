2020-01-16T08:09:25+03:00
Общество

Жители Челябинской области просят не спасать кота, который гуляет по заправке

Пушистый живет на соседнем предприятии, но его часто принимают за бездомного
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Этого котика нередко принимают за бездомного и пытаются спасти. Фото: vk.com/«Говорит Озерск | 74»Этого котика нередко принимают за бездомного и пытаются спасти. Фото: vk.com/«Говорит Озерск | 74»
Изменить размер текста:

Черный кот из Озерска уже с опаской выходит на прогулку. Сердобольные жители нередко жалеют его и забирают домой. Хотя дом-то у кота вот он — рядом. Хвостатый живет на предприятии рядом с АЗС. А на променад ходит на заправку.

— Дорогие жители Озерска и любители животных. Кто увидит черного кота с красным ошейником в районе АЗС «Луйкол» и все, что к ней прилагается справа и слева, прошу — не забирайте! Не спасайте! Кот живет в «УралСтройЭнерго», это предприятие рядом с АЗС. Котик выходит погулять, сделать кошачьи дела, проверить свою территорию, найти кошку и осчастливить ее, и возвращается обратно на предприятие! Он не живет на улице, у него есть дом, миски с едой и водой, шесть лотков, — написала в группе « Говорит Озерск|74» Ксения Добрина. Мы написали Ксении, но на момент выхода публикации ее ответ получить не удалось.

Сотрудники предприятия тоже устали выискивать кота в соцсетях как бездомного или потеряшку. Хотя он таковым даже не выглядит: здоровый, чистый, упитанный. Чтобы жалостливые озерчане оставили котейку в покое, ему прикупили красный ошейник.

Ксения добавила, если вдруг кто-то захочет забрать хвостатого в семью, обещает любить и заботиться, работники не будут против. Главное, чтобы сам кот был за это.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете этого мужчину или его родственников?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске строители забыли установить остановочный комплекс
Грузовики с пометом курсируют под Челябинском
В Челябинске назвали пять спортсменов, уехавших за рубеж
В епархии готовы назвать сроки, когда достроят кафедральный собор в Челябинске
Пропавшего во время прогулки жителя Челябинской области нашли спустя 14 лет в Белоруссии
В Челябинске автомобиль ГИБДД увезли на эвакуаторе
«Ходят по кругу, выворачивают шею»: жителей Челябинска просят не приближаться к больным голубям
В Челябинской области птицы устали от людей
Не убьет лезвием, так добьет мимишностью: налетчик вооружился ножом с олененком Бэмби в Челябинске
Очень сильный снег и дождь: в Челябинске испортится погода
«Помолиться перед вылетом»: рядом с аэропортом в Челябинске построят мечеть и церковь
На бабушку в Челябинской области «свалился» грузовик с дровами
«Почему тебя не встречают? Ты дома одна?»: домушницы отследили второклассницу в Челябинске и попытались обокрасть ее квартиру
СК России предъявил обвинение подельнику Юревича при получении крупной взятки в Челябинске
Управляйку из Магнитогорска уличили в воровстве собранных с населения денег
Забор, пропавший у пятиэтажки в Челябинске, окружал дом незаконно
В Челябинске подрядчиков обязали ремонтировать не только дороги, но и тротуары
Нашедшему приют в чужой семье бомжу из Челябинска поможет Следственный комитет
От Челябинска до Бакала: «Уралэнергосбыт» опубликовал ТОП крупнейших неплательщиков
Воспитанник «Трактора» выиграл «золото» зимних Юношеских Олимпийских игр
В городском бору Челябинска появилась загадочная газовая труба
Советник губернатора Челябинской области сложил полномочия по собственному желанию
Машина со школьницами упала с моста в Челябинске в реку
Рядом со школой в «Парковом» уже три года сливают нечистоты в Челябинске
Жители Челябинской области просят не спасать кота, который гуляет по заправке