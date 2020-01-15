На Южном Урале рожают чаще, чем по России в целом

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:18:44+03:00

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Обращаясь к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заметил, что судьба страны зависит от демографии. И привел коэффициент рождаемости по России за 2019 год: по предварительной оценке, он составляет 1,5.

— Во время Великой Отечественной войны. в 1943-м году, он составлял 1,3. Еще хуже было в 90-х годах. Семьи с двумя детьми тогда были редкостью, а то и вовсе люди откладывали рождение ребенка. Чтобы выбраться из демографической ловушки и обеспечить устойчивый рост населения, в 2024 году коэффициент рождаемости должен составить 1,7, — заявил президент.

На фоне России Челябинская область выглядит лучше. По данным Росстата, в 2018 году коэффициент рождаемости в регионе составил 1,56. Причем здорово выручают селянки. Семей с одним ребенком на селе практически нет. Тут детей заводят, как минимум, по двое. А три года назад наш коэффициент был еще выше - 1,8.

Чтобы поднять его, в регионе предпринимают разные меры, в том числе строят новые садики и школы. Только в 2020-м году в Челябинской области сдадут 13 детских садов на 3180 мест. В двух самых крупных городах региона откроют две больших школы: одна из них распахнет свои двери в челябинском микрорайоне «Парковый», вторая — в Магнитогорске.

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ИСТОЧНИК KP.RU