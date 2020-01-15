2020-01-15T18:19:02+03:00
Общество

Алексей Текслер отреагировал на послание президента Федеральному собранию

По мнению губернатора, по многим поднятым проблемам найдено решение
Андрей Москвичев
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Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиФото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному посланию. По мнению главы региона, многие тезисы, которые высказал президент, сегодня важны и для Южного Урала.

— Во-первых, это, конечно, демография. В прошлом году по сравнению с 2018 годом у нас на 8% снизилась рождаемость. И это достаточно серьезный вызов, — заявил Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что для улучшения ситуации в Челябинской области планируется увеличение материнского капитала, а также будут внедряться инициативы в сфере образования. Кроме того, глава региона высказался и на тему изменений в Конституцию, которые предложил Владимир Путин.

— Я считаю, что это своевременное предложение. Мир и страна динамично меняются, и эти изменения, безусловно, назрели,- добавил Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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