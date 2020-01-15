Алексей Текслер отреагировал на послание президента Федеральному собранию
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному посланию. По мнению главы региона, многие тезисы, которые высказал президент, сегодня важны и для Южного Урала.
— Во-первых, это, конечно, демография. В прошлом году по сравнению с 2018 годом у нас на 8% снизилась рождаемость. И это достаточно серьезный вызов, — заявил Алексей Текслер.
Губернатор напомнил, что для улучшения ситуации в Челябинской области планируется увеличение материнского капитала, а также будут внедряться инициативы в сфере образования. Кроме того, глава региона высказался и на тему изменений в Конституцию, которые предложил Владимир Путин.
— Я считаю, что это своевременное предложение. Мир и страна динамично меняются, и эти изменения, безусловно, назрели,- добавил Алексей Текслер.
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ИСТОЧНИК KP.RU