Хирурги из Челябинска впервые провели шунтирование сердца через разрез

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:02:49+03:00

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Кардиохирурги Челябинской областной клинической больницы впервые смогли провести аортокоронарное шунтирование через разрез. Подобный метод сможет пациентам быстрее восстанавливаться после операций.

Для этого врачи достигают сердца через небольшой разрез, пока анестезиолог открывает обзор, сдавливая легкое. Это обеспечивает нормальное кровообращение, поскольку кислород продолжает поступать. Раньше для того, чтобы провести шунтирование, хирургам приходилось пробираться к сердцу, вскрывая грудную клетку больного, что, кроме долгой реабилитации, могло приводить к травмам.

Сейчас подобные операции может выполнять только один специалист ЧОКБ, однако планируется увеличить их количество в ближайшем будущем. По сравнению с обычным шунтированием, такой метод будет более эффективным, и его можно будет использовать при более серьезных заболеваниях сердца.

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ИСТОЧНИК KP.RU