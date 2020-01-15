2020-01-15T19:02:49+03:00
Здоровье

Хирурги из Челябинска впервые провели шунтирование сердца через разрез

Пока подобные операции выполняет один хирург ЧОКБ
Андрей Москвичев
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подобный метод поможет лечить людей с более серьезными болезнями сердцаПодобный метод поможет лечить людей с более серьезными болезнями сердцаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Кардиохирурги Челябинской областной клинической больницы впервые смогли провести аортокоронарное шунтирование через разрез. Подобный метод сможет пациентам быстрее восстанавливаться после операций.

Для этого врачи достигают сердца через небольшой разрез, пока анестезиолог открывает обзор, сдавливая легкое. Это обеспечивает нормальное кровообращение, поскольку кислород продолжает поступать. Раньше для того, чтобы провести шунтирование, хирургам приходилось пробираться к сердцу, вскрывая грудную клетку больного, что, кроме долгой реабилитации, могло приводить к травмам.

Сейчас подобные операции может выполнять только один специалист ЧОКБ, однако планируется увеличить их количество в ближайшем будущем. По сравнению с обычным шунтированием, такой метод будет более эффективным, и его можно будет использовать при более серьезных заболеваниях сердца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Путин доверил двум политикам из Челябинска изменить Конституцию России
«Хотела подшутить»: блондинка попыталась вскрыть квартиру соседей в Челябинске
Гигантский розовый кролик без глаз «украсил» двор в Челябинске
Странный способ выспаться продемонстрировала жительница Челябинска
В Челябинске легкоатлетам предложили выступать на мировой арене с флагами своих регионов
Хирурги из Челябинска впервые провели шунтирование сердца через разрез
Алексей Текслер отреагировал на послание президента Федеральному собранию
Известный производитель пельменей подал жалобу на южноуральского конкурента из-за оскорбительных слоганов
В Челябинске отреставрируют памятник Курчатову за 11 млн рублей
Ржавчиной из кранов в Челябинске займется прокуратура
На Южном Урале рожают чаще, чем по России в целом
В Челябинске породистого кота засунули в пакет и выбросили
Парень из Челябинска, который просит деньги на переезд в Сочи, за 48 часов собрал антирекордную сумму
Дело не в деньгах: «главная женщина» Челябинской области отозвалась на послание президента
Врачи-зачинщики итальянского бунта в Челябинске оценили слова президента о своей зарплате
Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погоды
Управляющие компании не экономят деньги собственников в Челябинске
Возле крещенских купелей будут дежурить спасатели и скорая