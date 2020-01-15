В Челябинске легкоатлетам предложили выступать на мировой арене с флагами своих регионов

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:55:08+03:00

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Турнир в столице Южного Урала, который соберет многих ведущих спортсменов страны, в том числе, чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, пройдет в четверг 16 января в манеже УралГУФК. В программе соревнований прыжки в высоту и с шестом.

Накануне, на пресс-конференции организаторы соревнований сделали неожиданное заявление. Вице-чемпиону Европы, южноуральцу Тимуру Моргунову (прыжки с шестом) предложили выходить на награждение на международных стартах с флагом Челябинской области. Напомним, российские легкоатлеты уже на протяжении нескольких лет не имеют право выступать на мировой арене под национальным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Не исключено, что под этот «каток» попадут и представители других видов спорта.

Но оказывается есть одна лазейка. Спортсмен может демонстрировать флаг того региона, где он выступает. Такой «трюк» Моргунов пообещал продемонстрировать на награждении в рамках Мемориала (если, конечно, удастся попасть на пьедестал).

На турнире в Челябинске выступит также Олимпийская чемпионка Анна Чичерова, вице-чемпион мира Михаил Акименко (оба — прыжки в высоту) и другие ведущие легкоатлеты страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU