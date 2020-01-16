Странный способ выспаться продемонстрировала жительница Челябинска

16 Янв. 2020 2020-01-16T04:04:32+03:00

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Центр города. 5 часов утра. На скамейке сидит женщина (вероятно, бездомная) с пакетом на голове. По положению тела видно, что она засыпает, — вот-вот ляжет на лавочку. Проезжающий мимо автомобилист удивился такому способу вздремнуть и снял на камеру мобильного телефона.

Машина резко просигналила, а женщина приподняла пакет, зевнула и снова спрятала голову.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/754934" frameborder="0"></iframe> Странный способ выспаться продемонстрировала женщина из Челябинска.

Видео было снято летом, но автор только сейчас опубликовал его на сайте pikabu.ru. Кстати, комментаторы осудили оператора за то, что он разбудил женщину.

Она не единственная, кто появляется на людях с пакетом на голове.

— В Перми есть слепой дедушка, он тоже с пакетом на голове гуляет. Абсолютно адекватный, — рассказал интернет-пользователь с ником Drunkcyclist.

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ИСТОЧНИК KP.RU