Гигантский розовый кролик без глаз «украсил» двор в Челябинске
Сложно объяснить такое, но иногда люди избавляются от старых ненужных игрушек странным способом. Они не выбрасывают их на мусорку, а «украшают» ими дворы многоэтажек. Потрепанные огромные мишки и зайки чаще всего оказываются на деревьях. Так и случилось в одном из дворов Ленинского района Челябинска, где случайно оказалась наш корреспондент. Но больше всего ее удивил гигантский розовый кролик без глаз (видимо, были оторваны в процессе эксплуатации). Он занял половину скамейки.
Зачем такие игрушки вешают на деревья?Фото: Ирина КАРЕЛИНА
— Зачем тут все это? — спросила корреспондент КП-Челябинск местных жителей.
— Так это… к Новому году двор украсили, — невозмутимо ответил мужчина с лопатой, ровняющий ледяную горку.
Мы выложили фото в нашей группе в ВК.
— И мусорка, полная бутылок, — заметила подписчица Надежда.
— Свалим все на розового кролика, — добавила Ирина.
— Мне всегда жалко выброшенных игрушек. Будто предали их… — написала Инна.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU