Гигантский розовый кролик без глаз «украсил» двор в Челябинске

16 Янв. 2020 2020-01-16T04:05:56+03:00

И он там не один такой

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Сложно объяснить такое, но иногда люди избавляются от старых ненужных игрушек странным способом. Они не выбрасывают их на мусорку, а «украшают» ими дворы многоэтажек. Потрепанные огромные мишки и зайки чаще всего оказываются на деревьях. Так и случилось в одном из дворов Ленинского района Челябинска, где случайно оказалась наш корреспондент. Но больше всего ее удивил гигантский розовый кролик без глаз (видимо, были оторваны в процессе эксплуатации). Он занял половину скамейки.

Зачем такие игрушки вешают на деревья?Фото: Ирина КАРЕЛИНА

— Зачем тут все это? — спросила корреспондент КП-Челябинск местных жителей.

— Так это… к Новому году двор украсили, — невозмутимо ответил мужчина с лопатой, ровняющий ледяную горку.

Мы выложили фото в нашей группе в ВК.

— И мусорка, полная бутылок, — заметила подписчица Надежда.

— Свалим все на розового кролика, — добавила Ирина.

— Мне всегда жалко выброшенных игрушек. Будто предали их… — написала Инна.

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ИСТОЧНИК KP.RU